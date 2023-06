Inflazione | Istat | a giugno rallenta ancora al 6 | 4%**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) - Aprezzi fermi rispetto al mese precedente, un andamento che porta il livello di inflazione annua al 6,4%. E' la stima flash elaborata dall'che appunto vede per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, una variazione nulla su base mensile e un aumento del 6,4% su base annua, da +7,6% del mese precedente. La decelerazione del tasso di inflazione - spiega l'Istituto - si deve, in prima battuta, almento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +20,3% a +8,4%) e, in misura minore, degli Alimentari lavorati (da +13,2% a +11,9%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,6% a +3,8%), degli Altri beni (da +5,0% a +4,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,7% a ...