Indice di Massa Corporea | perché bisogna misurare anche la pancetta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) IMC.dio BMI. Ovvero rapporto tra peso e altezza. Se siete abituate a considerare solamente questo parametro per stabilire il benessere, probabilmente dovrete ricredervi. O almeno dovrete aggiungere altri parametri per comprendere il vostro rischio metabolico e cardiovascolare. A chiedere la revisione delle linee guida italiane, alla luce delle recenti modifiche delle linee guida americane, sono gli esperti della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) in occasione del congresso nazionale. Che la circonferenza addominale sia particolarmente efficace nel definire il rischio, d’altra parte, è risaputo. E quindi occorre utilizzare di più questo parametro. Per questo gli specialisti della Società Italiana di Endocrinologia propongono di integrare il BMI o IMC con altri parametri, in particolare con la valutazione ...