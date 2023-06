Indiana Jones e l’ultima crociata è il film più importante della saga

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nelle sale italiane è appena sbarcatoe il Quadrante del Destino, quinto (ed ultimo?) capitoloavventurosa dell’archeologo più celebre del grande schermo; nonostante nella nostra recensione direttamente da Cannes avevamo sollevato alcune perplessità sul tassello narrativo diretto da James Mangold, l’uscita nei cinema nostrani del quinto appuntamento dell’eroe creato da George Lucas e Steven Spielberg nel lontano 1981 ci ha fatto analizzare i capitoli precedenti con occhiali differenti rispetto a prima. Se è pur vero che il quarto capitolo diretto dallo stesso Spielberg nel 2008 (e il Regno del Teschio di Cristallo) non aveva incontrato il favore del pubblico e di buona partecritica di settore, stessa cosa non si può dire ...

Harrison Ford torna al cinema , nel lazo e fedora, die il quadrante del destino . Quinto capitolo finale sulle rocambolesche avventure del famoso archeologo , creato da George Lucas in omaggio agli eroi d'azione degli anni '30 come Douglas ...Angela lo ha intervistato a Taormina per il debutto della nuova trasmissione Noos, che raccoglie l'eredità di SuperQuark, dal 29 giugno su Rai 1, mentre nei cinema escee il quadrante ...... L'universo di Luigi Ghirri GRATUITA con il regista martedì 25 - 07 - 235 domenica 30 - 07 - 23 Grazie Ragazzi lunedì 31 - 07 - 23 Una storia in punta di penna sottile GRATUITA ...

Alberto Angela si sente Indiana Jones: «Voglio portare Harrison Ford nelle catacombe di Roma. Senza serpenti» Open

Harrison Ford e gli archeologi - in occasione dell’ultimo film della saga in uscita il 28 giugno nei cinema italiani - commentano l'impatto di Indiana Jones sull'archeologia da oltre 40 anni.'Indiana Jones e il quadrante del destino' è l'ultimo film di Harrison Ford e Indiana Jones L'abbiamo chiesto al regista James Mangold.