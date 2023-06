Incredibile novità per gli appuntamenti con il medico | potresti ottenere un posto 10 volte più veloce

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie I "robot receptionists" saranno utilizzati nel NHS per ridurre i tempi di attesa dei pazienti. Un piano di 15 anni sarà pubblicato questa settimana per definire come i bot possono essere utilizzati per i processi di prenotazione, consentendo diun appuntamento 10piùmente rispetto a un essere umano. Questa strategia di automazione mira a liberare il personale del NHS, consentendo loro di dedicarsi di più alla cura dei pazienti. Inoltre, il governo ha annunciato un finanziamento di 21 milioni di sterline per l'implementazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, che potrebbero essere 40più precisi nella diagnosi di malattie come il cancro al torace e ridurre le liste d'attesa prima dell'inverno. Di cosa parliamo in questo articolo... Utilizzo dei "robot ...

