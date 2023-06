Incidente Roma | gip | La Smart ha sbandato per 22 metri dopo l' impatto

commenta Sull'di Casal Palocco (), costato la vita al piccolo Manuel Proietti, è stata resa nota l' ordinanza con cui il gip ha disposto i domiciliari per lo youtuber Matteo Di Pietro . 'La velocità ...È quanto emerge dall'ordinanza con cui il gip diha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato.Rilievi, esami tecnici e testimonianze. Arrivano le carte processuali che ricostruiscono cosa è avvenuto lo scorso 14 giugno nell'stradale di Casal Palocco, a sud ovest di, provocato dall'impatto tra il Suv Lamborghini degli youtuber TheBorderline e la Smart dove due bambini viaggiavano insieme alla madre. In ...

Nuovi dettagli sull'incidente dello youtuber Matteo Di Pietro. I passeggeri: "L'auto oltre i limiti ma non andava a 124 km/h". Attesi per i prossimi giorni i primi risultati della consulenza disposta ...