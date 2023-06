Incendio in una torre di via Gallarate a Milano | nessun ferito

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Unè divampato oggi pomeriggio a. Le fiamme si sono propagate verso le 16.50, coinvolgendo appartamenti su due piani, il 13esimo e il 14esimo, di una delle torri da quindici piani in via. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute 9 squadre di vigili del fuoco. Gli ultimi piani della, fanno sapere i pompieri, non erano abitati, ma ancora in fase di arredamento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Sul posto i vigili del fuoco Unè divampato oggi pomeriggio a Milano. Le fiamme si sono propagate verso le 16.50, coinvolgendo appartamenti su due piani, il 13esimo e il 14esimo, di......in diverse occasioni ma ora ha deciso di concedere nuovamente l'autorizzazione a seguito di... 'Il diritto costituzionale ha la precedenza sui divieti temporanei di; la polizia interviene ...Le fiamme hanno iniziato a divampare al tredicesimo piano didelle torri del complesso Trilogy Tower , al civico 1 di via Gallarate , a Milano, per poi ... né si conoscono le cause dell'. L'...

Trieste, incendio in appartamento nella notte in via Di Vittorio: muore una donna. Ecco chi era Il Piccolo

Un incendio è esploso in un palazzo di nuova costruzione in via Gallarate, zona nord ovest di Milano, nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno.Incendio questo pomeriggio intorno alle 17 in zona Portello. A fuoco gli ultimi due piani della Torre Gold una delle Trilogy Towers di via Gallarate 1, rispettivamente il 13 e 14 piano. Secondo i ...