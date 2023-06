Incendio in un palazzo a Milano | fumo dagli ultimi piani di un nuovo condominio Le prime immagini

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Unè divampato in undi nuova costruzione in via Gallarate nella zona nord ovest di. Secondo quanto si vede dalle, il rogo, scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno, ha coinvolto glidelle Trilogy Tower. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...un appartamento al terzo piano di una Certaldo, in via La Pira. Subito è scattato l'allarme e sul posto, questa mattina, 28 giugno, alle ore 6,30 sno arrivati i vigili del fuoco. L'...Le fiamme hanno interessato un appartamento al terzo piano...a partire dalla metà del '600 da Amedeo di Castellamonte come ampliamento del complesso di... Nel 1936 l'edificio subisce un primo grande danneggiamento nell'ala est per via dell'che ...

Incendio a Milano in via Gallarate: in fiamme gli ultimi due piani di un palazzo residenziale Corriere Milano

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno. Sul posto i vigili del fuoco con diversi mezzi ...In Francia un poliziotto spara e uccide 17enne, provocando scontri alle porte di Parigi per tutta la notte. Diffuso il video dell'omicidio. Ci sono 2 testimoni.