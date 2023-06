In Michigan esiste un registro di sicurezza su internet per i minori | come funziona?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non esistono solo i metodi di controllo parentale delle piattaforme che forniscono i servizi – Meta e TikTok in primis -, ci sono anche metodi messi in atto da autorità esterne. Parliamo del caso del, doveundisuper i. Sistema che, di recente, ha aggiunto TikTok e Twitch tra le piattaforme sulle quali ipossono essere protetti da contenuti per persone adulte (compresa la pubblicità). LEGGI ANCHE >>> Meta introduce nuovi strumenti a protezione dei giovani su Instagram e Facebookildel? Si tratta di uno strumento creato nel ...