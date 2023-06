In fiamme la Torre Gold del complesso Trilogy di Portello a Milano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Incendio questo pomeriggio intorno alle 17 in zona. Coinvolti gli appartamenti al 13 e 14 piano. Non ci sono feriti

Lesi sono propagate verso le 16.50, coinvolgendo appartamenti su due piani, il 13esimo e il ... Gli ultimi piani della, fanno sapere i pompieri, non erano abitati, ma ancora in fase di ...Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a domare ledopo circa un'ora. Ancora da chiarire cosa abbia provocato l'incendio nel cantiere e se si cono persone ferite o ...Dopo una vera e propria battaglia la ragazza diAnnunziata è riuscita a portare a casa il ...54 Kg Charaabi vs Akbas TUR RING B H 18.30 ITABOXING Cracovia 2023 51 Federico Emilio Serra (GS...

Incendio a Milano, fiamme in una torre: vigili del fuoco al lavoro MilanoToday.it

Incendio questo pomeriggio intorno alle 17 in zona Portello. A fuoco gli ultimi due piani della Torre Gold una delle Trilogy Towers di via Gallarate 1, rispettivamente il 13 e 14 piano. Secondo i ...Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno. Sul posto i vigili del fuoco con diversi mezzi ...