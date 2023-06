In anteprima al Giffoni Film Festival il teen-drama Noi anni luce di Tiziano Russo

...che trasmetterà inalcuni episodi degli anime più amati, come la maratona degli anime del rivoluzionario Studio MAPPA, o l'anime calcistico BLUELOCK. Il fenomeno K - Pop travolge il...... laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitatori di. Anche per i giovani spettatori è previsto un programma ad hoc di proiezioni e anteprime, con tantissimi film tra cui l'...Un'mondiale per il pubblico diche sarà distribuito in Italia da Lucky Red . Poi, BIG SLEEP (Corea del Sud), opera prima del registaKim Tae - hoon; WE WILL NEVER BELONG (Messico) ...

Giffoni, in anteprima mondiale film d'animazione su Dalla Chiesa Agenzia ANSA

Sta per tornare il Giffoni Good Games 2023, il festival prodotto da Giffoni Innovation Hub che celebra il mondo del gaming.Si avvicina la XII edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva in programma a Riccione dal 4 al 7 luglio 2023: scopriamo insieme ospiti e nuove anteprime!