Imprese | Compagnia del vino amplia il suo portfolio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) -del- azienda di distribuzione vini che rappresenta alcune tra le famiglie deldi riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale per storia, qualità e rappresentatività del proprio territorio di produzione - ha aggiunto una serie di prestigiose realtà nazionali e internazionali al suo. Possono contare sull'esperienza didelanche le aziende: Geoffroy, Schloss Englar, Cacchiano, Seguinot Bordet, Domaine A.Chopin, Nautilus Estate. Dall'Alto Adige alla Toscana, dalla Champagne alla Borgogna fino in Nuova Zelanda, l'azienda di distribuzione con sede a San Casciano Val di Pesa, nel Chianti Classico, è in grado così di offrire una sempre più ampia ma sempre selezionatissima gamma di ...

... in compagnie di assicurazioni, in intermediari finanziari, in, anche quotate, dei settori ... Tra i tanti nomi, Moby,Italiana di Navigazione, Snaidero, Stefanel, Alitalia, Piaggio ...... in compagnie di assicurazioni, in intermediari finanziari, in, anche quotate, dei settori ... Tra i tanti nomi, Moby,Italiana di Navigazione, Snaidero, Stefanel, Alitalia, Piaggio ...Partner locali sono il Comune e la Proloco di Trarego Viggiona, oltre ad alcunedel ... "Il magico percorso indel Gruffalò sarà un'avventura emozionante per i bambini e le loro ...

Progetto Appennino: Al Via il processo di formazione imprenditoriale a Sassello Fondazione Compagnia di San Paolo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza pubblicata ieri, ha nuovamente respinto il ricorso della Grandi Navi Veloci (GNV) contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligur ...Per l’imprenditore, che ripercorre la battaglia persa per la governance di Generali, la lista del board rischia di perpetuare l’assetto di potere, con possibili conflitti d’interesse con grandi fondi ...