(Di mercoledì 28 giugno 2023)(INGHILTERRA) -di Camilasull'erba inglese di, dove l'azzurra ha staccato il pass per idi finale 'Rothesay International'", torneo Wta 500 con 780.637 ...

EASTBOURNE (INGHILTERRA) -di Camilasull'erba inglese di Eastbourne , dove l'azzurra ha staccato il pass per i quarti di finale 'Rothesay International'", torneo Wta 500 con 780.637 dollari di montepremi che si ...A spuntarla il 18enne ligure di Alassio Luca Giaimi (Team) in virtù della strepitosarealizzata nella tappa più impegnativa: da Casciana Terme a Chianni. Ancora un secondo posto e la ......sociale specializzata in Turismo Musicale e il coordinamento dell' Ufficio Musica del ... Valentina Avantaggiato, Sindaco del Comune di Melpignano; Elena De, consigliere comunale - ...

Impresa Giorgi a Eastbourne: batte Jabeur e vola ai quarti Corriere dello Sport

Sull'erba del torneo inglese la 31enne marchigiana ha superato in due set la più quotata tunisina, n.6 del ranking: ora c'è la sfida con Ostapenko ...Una prestazione praticamente perfetta quella sfoderata da Camila Giorgi per approdare per la terza volta di fila nei quarti di finale del 'Rothesay International', Wta 500 che si sta disputando sui ...