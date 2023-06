Immissioni in ruolo e supplenze | l’ora X si avvicina QUESTION TIME con Cozzetto Anief VIDEO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Siil periodo caldo sia per leinche per gli incarichi annuali. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social, dedicata al reclutamento. L'articoloinX sicon

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alleinnecessarie al ...... su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, avverranno dopo leindalle ...... su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, avverranno dopo leindalle ...

Immissioni in ruolo 2023/24, assunti GPS sostegno possono partecipare Orizzonte Scuola

Graduatorie di merito concorso ordinario, anche se si tratta di un’ipotesi remota può verificarsi il caso in cui un docente, inserito nelle GM concorsi, potrebbe accettare un incarico di supplenza per ...Immissioni in ruolo docenti sostegno Eccezionalmente per l’anno scolastico 2023/2024 il decreto 44 coordinato con la legge di conversione n° 74 all’art. 5 ha inserito la possibilità di procedere ...