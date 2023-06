Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Altra elezione, altra sconfitta. Anche dal voto in Molise la sinistra esce a pezzi, con la larga vittoria del centrodestra: eletto Francesco Roberti col 62,3% mentre il candidato di centrosinistra e M5s Roberto Gravina si è fermato al 36,2% dei voti. Il campo largo Pd, M5S e Avs non decolla, soprattutto perché il Pd prende solo il 12% e il Movimento 5 Stelle fa ancora peggio con solo il 7,1%; Avs si ferma al 4,2% non superando la soglia di sbarramento fissata al 5%.