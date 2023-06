Ilona Staller | il figlio la minaccia con un taser | per lui scatta il divieto di dimora

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Non sapevo che ilfosse illegale”. Ha provato a difendersi così Ludwig Koons, ildifermato dai carabinieri per averto la madre con unche deteneva illegalmente. Nei confronti del trentenne, che avrebbe tentato di ottenere soldi dalla ex attrice pornografica, il tribunale di Roma ha disposto, al termine dell’udienza per direttissima, la misura cautelare deldinel comune di Roma.

