Ilona Staller fa arrestare il figlio | Mi ha minacciata col taser

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Ludwig Koons, iltrentenne dell'ex attrice hard, è stato fermato ieri dai carabinieri a Roma dopo la denuncia della madre secondo la quale l'avrebbecon il, ossia la pistola elettrica. La misura è stata convalidata oggi nel pomeriggio dal giudice del tribunale di piazzale Clodio, e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Capitale. Secondo l'accusa, avrebbe detenuto illegalmente il. Secondo quanto riferito ai militari dalla madre, con ilavrebbe tentato di estorcerle del denaro. Quando i carabinieri sono arrivati in zona Cassia, hanno trovato il giovane in un bar di fronte al condominio dove abita. Lo hanno invitato a seguirlo nella sua abitazione e li', su un ...

