Ilona Staller | 71 anni | fa arrestare figlio Ludwig | “Minacciata con il taser”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) . Nascere figli di personaggi famosi non dà la felicità. Nemmeno quando tuo padre è uno degli artisti contemporanei più quotati al mondo e tua madre una donna famosa che -in qualche modo – ha fatto la storia, anche politica, del Paese. Protagonista della storia di straordinaria follia èMaximillian Koons, primogenito di– ex-pornodiva ed ex-deputata -e dell’artista americano Jeff Koons. Il giovane – unicodell’ex pornostar, in arte Cicciolina – è stato arrestato proprio su denuncia di sua madre, secondo la quale l’avrebbecon unper ottenere soldi da lei. Per questo il tribunale di Roma ha emesso una condanna di divieto di dimora nella città di Roma perKoons, ildi...

Cicciolina denuncia il figlio: «Mi ha minacciato con un taser per estorcermi denaro». E il tribunale lo caccia da Roma Open

