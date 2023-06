Il vero punto di forza di Rare Beauty di Selena Gomez è l’amore per la salute mentale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha fondatonel settembre 2020, senza sapere quale sarebbe stata la reazione della gente. Quasi tre anni dopo, può essere orgogliosa di ciò che ha realizzato e di tutti coloro che grazie questo progetto è riuscita ad aiutare: impegnandosi per la: insieme per il make up e per lacredits: wow360.pkè un marchio in costante crescita; ma la cantante, attrice e imprenditrice (e filantropa) ritiene che ciò che rende speciale il suo brand siano le “conversazioni” che sono state in grado di innescare sullae ...