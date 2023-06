Il Vaticano | “Ci sono nazioni in cui manca il riconoscimento della parità economica a scuole non statali”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Una lettera congiunta del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e del Dicastero per la cultura e l’educazione lancia l'allarme suldegli istituti non. L'articolo .

... mentre fra oggi e domaniprevisti anche quelli al Cremlino, inizialmente in particolare sulla ... LA MISSIONE DI PACE DELAppena tre settimane dopo la tappa a Kiev del 5 e 6 giugno scorsi,...I mendicanticoloro che attirano l'attenzione sull'ingiustizia, che è la grande povertà nel mondo; si spendono i soldi per fabbricare armi e non per produrre pasti... E non dimenticate: non c'è ...... tra i quali anche un bambino e probabilmente, ma le notizieancora tutte da confermare, un ...russa anche domani e sarà a mosca per "incoraggiare gesti di umanità" il messaggio del. ...

Padre Pio: debiti e clientele dell’ospedale del Vaticano | Milena Gabanelli Corriere della Sera

Contrariamente a quello che era accaduto a Kiev, dove il cardinale Matteo Zuppi era stato ricevuto ai massimi livelli a cominciare dal presidente Zelensky, in Russia l'emissario ...No della Santa Sede alla nomina a Bressanone di Martin Lintner come preside del Seminario a Bressanone a causa delle sue pubblicazioni sulla morale sessuale.