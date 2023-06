Il terribile segreto della mia vita sessuale | Il mio compagno mi ha detto una cosa sconvolgente

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Quali sono i motivi che portano un uomo a rifiutare il sesso con la propria partner? In questo articolo scopriremo le possibili cause dietro il comportamento del marito di una donna che si sente respinta e insoddisfatta. Analizzeremo anche le possibili soluzioni per risolvere questo problema nella coppia. per saperne di più. Diparliamo in questo articolo... Sesso e frequenza dei rapporti sessuali Il desiderionel matrimonio Il rifiuto del partner La possibilità che lui abbia un'altra persona Quante volte al giorno si può fare l'amore? La frequenza dei rapporti sessuali varia da persona a persona e non esiste un dato certo su quanti rapporti sessuali un uomo possa avere al giorno. Dipende da diversi fattori come l'età, le abitudini e lo stile didel soggetto in questione. Mio marito non vuole ...