Il teatro che trasforma ogni giorno in poesia | sipario su deSidera Bergamo Festival

(Di mercoledì 28 giugno 2023). “Signori,!”. E quando il tendone si apre lo spettatore resta a bocca aperta di fronte a tanta meraviglia, tanta bellezza, tanta. La XXI edizione di “” ha debuttato il 24 giugno scorso, sul palco di LazzarettoEstate c’è stata l’anteprima delcon Giacomo Poretti in vece di direttore artistico insieme a Daniela Cristofori e l’orchestra sinfonica “La nota in più”, per una partitura voce/musica de “il grande egoista”. Questo spettacolo in collaborazione con “Spazio Autismo” e con il sostegno del Comune di, ha sottolineato il ruolo della cultura come strumento di crescita personale ma anche di inclusione, capace di distruggere i pregiudizi e a far superare i limiti ...

... con eccessiva durezza, il padre Ercole per far capireil movente del terrorismo internazionale non reggeva) enon per forza doveva essere ildi chissà quale intrigo. Andrea Purgatori ......la Tiboni ha annunciato la sospensione precauzionale della rassegna per la presenza di un cantiere neld'Annunzio con gli operai in azione per l'impermeabilizzazione degli spalti. Cantiere,...Musica ele forme d'arte prevalenti, con artisti di rilievo internazionaliporteranno spettacoli interamente gratuiti in tutto il territorio umbro. Da sottolineare la filosofia del Maestro ...

Presentato “Libertà rampanti”, il progetto teatrale di Mario Perrotta ... Regione Puglia

Esplora la magia dei concerti all'aperto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e lasciati trasportare in un viaggio musicale unico tra paesaggi incantevoli ...Al Cremlino 2.500 soldati: «Grazie, compagni. Avete salvato la nostra patria dalla guerra civile». Una solennità che dà la misura dello scampato pericolo.