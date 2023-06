Il sogno di Gramsci | Gad Lerner e Silvia Truzzi portano a teatro l’autore dei Quaderni dal Carcere | la “prima” il 28 giugno a Ivrea

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tre preziosi temi di scuola ritrovati per caso. Le intuizioni storiche che rivoluzioneranno la politica del Novecento. L’umanità e la gentilezza che lo renderanno uomo. Ecco a voi Ildi. Una lettura scenica die Gaddedicata aldeidal, e tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia, che va in scena mercoledì 28alle 21.30 con unanazionale molto “operaia” in quel di(Torino) nel cortile del Museo Garda. La scintilla di questa drammaturgia parte proprio da un armadio zeppo di documenti storici che improvvisamente si schiude. Ed è quello dell’antifascista e partigiano Francesco Scotti, eminente figura del Partito Comunista ...

...fondato 20 anni fa da Fidel Castro e Hugo Chavez che per affiancare e sostenere il lorodell'... immaginata da Chavez e Fidel sulla scia di pensatori come, Martì e Che Guevara'. Occorre ......fondato 20 anni fa da Fidel Castro e Hugo Chavez che per affiancare e sostenere il lorodell'... immaginata da Chavez e Fidel sulla scia di pensatori come, Martì e Che Guevara'. Occorre ...... per una donna del popolo avere giustizia doveva essere unmolto più eccitante che trovare ... Credo chealludesse a questo quando la definiva 'onesta gallina della letteratura''. Come vede ...

Il sogno gramsci Giornale La Voce

Tutto comincia in un armadio milanese da cui saltano fuori tre fogli a protocollo. Sono piegati e ingialliti ma il tempo è stato gentile: il contenuto è perfettamente leggibile, così come la firma del ...Nuova apertura a Foggia: in via Gramsci la nuova birreria indipendente di Giovanni Lavoro. Dopo alcune esperienze lavorative fuori città e dopo l’esperienza maturata attraverso le collaborazioni con a ...