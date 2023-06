Il Sinodo nel solco del Vaticano II Le sfide di Francesco lette da Giovagnoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C’è chi prevede che il prossimodei vescovi sarà scoppiettante. Altri invece temono si riveli una grande delusione. Il documento preparatorio della prima sessione della XVI Assemblea Generale deldei Vescovi (4-29 ottobre 2023) – l’Instrumentum laboris – autorizza entrambe le ipotesi. Tra gli estensori è prevalsa la scelta di raccogliere le indicazioni emerse dalle fasi continentali senza proporre un ordine del giorno stringente o scegliere le questioni chiave da discutere. Tanta genericità contrasta con le intenzioni di Papa. Indire unsulla sinodalità – che oltretutto si svolgerà in due anni – vuol dire in sostanza indire unsulla “forma” della Chiesa: come deve essere, come deve articolarsi al suo interno, come deve proporsi all’esterno, che cosa deve fare… ...

...Settimo Cielo! * C'è un abisso tra la sublime "sacra conversazione" dipinta da Piero della Francesca1472 (vedi sopra) e la "conversazione nello Spirito" che è la nuova parola d'ordine del...C'è un abisso tra la sublime 'sacra conversazione' dipinta da Piero della Francesca1472 (vedi sopra) e la 'conversazione nello Spirito' che è la nuova parola d'ordine delsulla sinodalità. Tanto la prima è nitida, con angeli e santi in dialogo spirituale col Figlio di Dio ...Vorrei sostare brevemente alla scuola di un grande maestro come Gh. Lafont, chesuo libro 'Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco' ha riconosciuto molto lucidamente che 'non è stato papa Francesco a rovesciare la piramide, ma piuttosto il concilio Vaticano II' (Bologna, ...

Primi passi nella riflessione su come implementare i principi e i criteri della Costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle curie diocesane ...Guerra in Ucraina, Sinodo, "primi passi" della Praedicate evangelium, tutela dei minori. Sono stati questi i temi principali del Consiglio di Cardinali, riunitosi ieri e oggi in Vaticano. Al C9 - rend ...