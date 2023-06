Il significato di Noos | il titolo del programma di Alberto Angela L’avventura della conoscenza

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è una parola che deriva del greco antico e significa “pensiero” nel senso di “intelletto”. Per questo motivo quindi è stata scelta dacomedel suo nuovo. Il divulgatore scientifico ha spiegato: “Si tratta di una forma arcaica del termine nous, e aveva diverse sfumature di, ma, sostanzialmente, voleva dire “intelletto”. E così viaggiare con l’intelletto automaticamente porta al sapere, alla.” La scelta di questoè anche un modo di rendere omaggio a Piero, padre di, come spiega la Rai: “Gennaio 1998, Piero...

... questa parola in greco antico aveva diverse sfumature di, ma, sostanzialmente, voleva ... nel quale era presente un'astronave virtuale che portava lo stesso nome: " L'abbiamo chiamata, ...Quell'astronave si chiamava. Forma arcaica del termine "nous", questa parola in greco antico aveva diverse sfumature dima, sostanzialmente, voleva dire "intelletto" .' Ed ecco che ...Quell'astronave si chiamava. Forma arcaica del termine "nous", questa parola in greco antico aveva diverse sfumature di, ma, sostanzialmente, voleva dire: "intelletto". E così, ...

Noos, cosa significa il titolo del nuovo programma di Alberto Angela WIRED Italia

S'intitola Noos. L'avventura della conoscenza il nuovo programma che dal 29 giugno su Rai1 vedrà Alberto Angela accompagnare gli spettatori estivi in quell'appuntamento che storicamente era sempre sta ...[#twitter: https://twitter.com/RaiUno/status/1668681676354887688] “La tv deve nutrire i cervelli, non addormentarli”, continua lui e questo si collega al nuovo titolo scelto per questa trasmissione. N ...