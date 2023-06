Il Senato nega l’autorizzazione a procedere contro Salvini | sue parole su Carola Rackete “insindacabili”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilhato la richiesta di autorizzazione anei confronti di Matteoper le sue dichiarazioni su, ex comandante della Ong Sea Watch 3. L’Aula di Palazzo Madama ha accolto la relazione della Giunta delle immunità del 28 febbraio 2023, secondo cui le dichiarazioni disono coperte dall’tà: i voti a favore della relazione sono stati 82, quelli contrari 60 e gli astenuti cinque. IlA votaresono stati Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, con l’astensione di Italia Viva. A favore sono arrivati i voti della ...

L'Aula della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le opinioni espresse su Carola Rackete , all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3 , la nave della ong ...Il voto (82 sì, 60 no, 5 astenuti) accoglie la relazione della Giunta delle immunità, del 28 febbraio 2023, che ritiene le parole coperte da insindacabilità. La Giunta si è espressa sugli atti del ...L'Aula della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le opinioni espresse su Carola Rackete, all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave della ong ...

L'Aula del Senato nega l'autorizzazione a procedere contro Salvini ... Agenzia ANSA

Il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per le sue parole su Carola Rackete, ex comandante della Sea Watch.Roma, 28 giu - L'aula del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere contro il senatore e leader della Lega Matteo Salvini, accusato di diffamazione per le frasi postate sui social nell’estate 2019 ...