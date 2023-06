Il Senato nega il processo su Salvini per diffamazione a Rackete | il caso degli insulti alla capitana della Sea Watch 3

Matteo Salvini non diffamò Carola Rackete , secondo ilitaliano. Con 82 voti a favore, 60 voti contrari e 5 astenuti ilha approvato la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che aveva deliberato l'insindacabilità delle affermazioni dell'allora ministro dell'Interno. Nessuna ...È infatti in programma una informativa al, durante la quale Daniela Santanchè avrà la ... Ghisleri non, però, che un violento scossone come il caso del Ministro del Turismo potrebbe ...E' il commento dell'avvocato Alessandro Gamberini , legale di Carola Rackete, alla decisione del. Il 23 giugno dello scorso anno il giudice del Tribunale di Milano, Maria Burza, aveva accolto ...

L'Aula del Senato nega l'autorizzazione a procedere contro Salvini Agenzia ANSA

L’Aula del Senato ha detto no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le frasi indirizzate a Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, la nave della ong te ...Negata la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti ... soccorso di 53 migranti nella zona SAR libica il 12 giugno 2019. Lo ha deciso l’Aula del Senato, con 82 sì, 60 no, 5 astenuti, ...