Il ritorno del massimalismo in gioielleria

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Rubini, smeraldi, brillanti, tormaline Paraiba, diamanti bianchi, gialli, rosa, topazi, ametiste… Pietre preziose oversize, di extra-caratura e montate su gioielli faraonici degni di una novella Cleopatra 3.0. Ebbene sì, nel mondo della, ritorna il lusso più esagerato dopo i tempi morigerati degli ultimi anni. Segno che, almeno per questo segmento del comparto luxury, qualcosa sta cambiando rispetto al passato con una vivace impennata verso il trend massimalista. Ma non è solo una questione di contenuto. Infatti, a “contenere” le gemme ci sono montature di oro e platino dal design dalle forme massicce, esagerate, baroccamente opulente. Un duplice sfarzo esteriore che sa tanto di anni ’80. Un’inversione di tendenza che sembra voler sottolineare l’importanza del monile a 360°; non solo un pezzo da esibire, custodire e mostrare nel suo massimo splendore ma ...

Un vero e proprioalle origini, pur in una versione attualizzata , contempla nella versione originale anche l'ingaggiocast di doppiatori della prima ora, come Billy West, Katey Sagal, ...Leggi Anche Ildi Prigozhin: 'La nostra marcia ha mostrato seri problemi di sicurezza in ...esplorazione e sfruttamento minerario con la quale penetra l'economia di paesi come la Repubblica...Il Lione vorrebbe il suo, interesse anche in serie A BARCELLONA (SPAGNA) - Rilanciatosi con la magliaLecce dopo una serie di stagioni contrassegnate da problemi fisici, Samuel Umtiti rientra a Barcellona ma non ...

Il ritorno del generale, dai vaccini alla ricostruzione Agenzia ANSA

“Genoa-Piatek, l’ingaggio frena la trattativa per il ritorno del Pistolero” scrive Il quotidiano genovese Secolo XIX. Continuano i contatti con Krysztof Piatek per il ritorno in rossoblù del ...Il Genoa rivorrebbe Piatek per l'attacco ma i costi frenano il ritorno del polacco: secondo il Secolo XIX il giocatore non vuole abbassare le pretese ...