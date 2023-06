Il ritorno del Generale Figliuolo segna la tregua tra Meloni e Salvini Ecco cosa farà

(Di mercoledì 28 giugno 2023) IlFrancesco, commissario straordinario per la campagna vaccinale durante la pandemia da Covid-19, torna sulla scena. Dopo aver gestito – su indicazione del governo Draghi – l’immunizzazione al coronavirus del 92% della popolazione italiana, ildel corpo degli Alpini sarà ora impegnato sull’emergenza che ha colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche durante la recente alluvione. La nomina deldiventerà effettiva con un provvedimento successivo, in attesa che il dl sulla ricostruzione entri in vigore. Commissario e subcommissari I tre governatori delle regioni colpite nel maggio scorso – Emilia Romagna, Marche e Toscana – saranno subcommissari, entrando dunque a far parte della struttura commissariale per la ricostruzione delle zone colpite. I presidenti Stefano Bonaccini, Francesco ...

Il ritorno del generale, dai vaccini alla ricostruzione

