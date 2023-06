Il regalo di Russell Crowe agli alluvionati dell’Emilia-Romagna dal palco di Bologna | «Tutto il ricavato di questo concerto è per voi» – Il video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Pienone ieri aal Teatro comunale Nouveau per, che si è esibito in versione di cantante con la sua rock band Indoor Garden Party. I biglietti erano piuttosto cari – da 86 a 124 euro – ma l’incasso, come annunciato dall’attore neozelandese già qualche settimana fa, sarà interamente devoluto. «Buonasera, è un vero piacere essere qui oggi.quello che comprerete qui oggi verrà devoluto all’Emilia-», ha confermato ieridal. Una lezione di stile data dal «Gladiatore» a chi prima di lui – Bruce Springsteen – ha tenuto unnelle zone alluvionate pochi giorni dopo il nubifragio ...

Tra i tanti che hanno fatto la fila per vedere il concerto di Crowe c'era anche Alessandro Del Piero, presente in prima fila. Non è la prima volta che l'attore neozelandese conquista l'

