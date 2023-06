Il Real Madrid piomba su Lautaro per sostituire Benzema

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilsta vagliando tutte le ipotesi per rimpiazzare, e sul tavolo dei potenziali acquisti rientrerebbe anche. L'Inter non vorrebbe assolutamente cedere una delle sue punte di diamante, ma la dirigenza potrebbe vacillare qualora arrivasse un'offerta congrua da più di 100 milioni di euro. I contatti tra i vertici blancos e quelli nerazzurra ci sono stati: il quotidiano spagnolo...

... è il Bayern Monaco: il club bavarese è quarto ma comunque distante dalle rivali, visto che ha ricavi per 640 milioni mentre Barcellona,e Manchester United superano tutte quota 700. Gli ...Leggi anche Calciomercato Inter, Lautaro Martinez choc:! E Brozovic - Kessie.. Calciomercato Milan, Morata - Scamacca - Openda: rebus attaccante In attacco è tutto ancora un rebus: Alvaro ...Il tweet di Mbappé 'E' una situazione inaccettabile - continua il centravanti del PSG e della nazionale, in predicato di trasferirsi al- . Tutti i miei pensieri vanno agli amici e alla ...

"Real Madrid, Vinicius vicino al rinnovo: clausola rescissoria galattica" Corriere dello Sport

Il Real Madrid blinda tre dei suoi gioielli a tripla mandata, uno di loro sarebbe una bella plusvalenza ma il club madrileno lo ha bloccato fino al 2028.Fase di stallo per il rinnovo di Walter Tavares con il Real Madrid. Secondo Eurohoops, i Blancos hanno provato a imbastire una trattativa per estendere il contratto del capoverdiano, ...