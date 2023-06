Il processo spontaneo alle origini della vita Incognite e possibilità

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Quando si discute di evoluzione prebiotica, ovvero di come il mondo chimico sulla Terra primordiale abbia potuto portare alla comparsa dei primi replicatori darwiniani e quindi dei primi organismi viventi riconoscibili, ildi cui si discute – o meglio i diversi possibili processi sin qui identificati per compiere il percorso dal mondo inorganico alla– deve essere situato all’internostoria geologica del nostro pianeta. Un mio giovanissimo lettore, per tramite di sua madre, mi ha chiesto lumi in merito, e ne approfitterò per presentare sinteticamente al lettore quale sia lo stato attuale delle nostre conoscenze in merito. Il nostro pianeta si è formato circa 4,56 miliardi di anni fa all’internonebulosa protoplanetaria che avvolgeva la nostra stella, il Sole, dando così inizio a quell’epoca ...