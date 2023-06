Il problema del “Career gap stigma” | un approfondimento

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laura Tolosi dell’Eudaimon: “La maternità è un valore e deve essere promossa dalle aziende, non osteggiata” Processi di selezione chiari, obiettivi descritti con coerenza, modalità trasparenti: è questo ciò che i candidati si auspicano di trovare durante i colloqui di lavoro e che consentirebbero alle aziende di attrarre talenti e di selezionare i candidati migliori per il ruolo offerto. Ma non è sempre così e, spesso, chi è alla ricerca di un impiego si è sentito nel bisogno di giustificarsi per i “vuoti di carriera”, ossia quei periodi in cui, per svariati motivi, è capitato di non lavorare. Da una recente indagine, sembra che questodi doversi giustificare riguardi soprattutto le donne e l’origine sarebbe da ricondurre principalmente alle gravidanze e all’accudimento dei neonati. Secondo un sondaggio condotto da People Management su un campione di oltre ...