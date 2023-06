Il primo femminicidio a Hollywood Il ricordo di Ciccotti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 5 settembre 1921 Roscoe Congling Arbuckle, per il pubblico “Fatty”, colui che, al tempo del muto, lanciò il personaggio del grassone nel cinema, stella di, decide di sospendere le riprese negli studiosiani e, con due suoi amici, fare un salto a San Francisco per la Festa del Lavoro, giorno non lavorativo. Offre un party per festeggiare il suo nuovo contratto triennale con la Paramount. Invita, oltre ai due amici, alcune attrici, figuranti e ragazze in cerca di gloria. Le donne vengono alloggiate al Palace Hotel. Fatty prende per sé, e gli amici, tre camere comunicanti al dodicesimo piano del St. Francis Hotel. Qui si organizza la festicciola. Uno dei tanti party dove si ride, si beve, qualcuno ha la polverina bianca che rende allegri, e volano accoppiamenti estemporanei. Fatty è da mesi invaghito dell’emergente Virginia Rappe, ...