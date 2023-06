Il presidente lituano incontrerà Zelensky per discutere del vertice NATO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) IlGitanas Naus?dailucraino Volodymyr. I due leader discuteranno deldella. Nel frattempo, in attesa del, la Polonia esprime tutte le sue preoccupazioni per la presenza del gruppo mercenario russo Wagner in Bielorussia. IlIlGitanas Naus?dail

'Se Wagner dispiega i suoi serial killer in Bielorussia, tutti i Paesi vicini corrono un pericolo ancora maggiore di instabilità', ha dichiarato ilGitanas Nauseda dopo un incontro ...In queste circostanze, la deterrenza e la difesa avanzata sono una priorità assoluta", ha affermato IlGitanas Nausda. Wagner in Bielorussia, allarme in Polonia. Duda: "Ne stiamo ...IlGitanas Nauseda ha assicurato che Vilnius, entro il 2026, appronterà tutto il necessario (caserme, logistica e altro) per la permanenza della brigata tedesca. Pochi giorni prima,...

Attacco russo a Kramatorsk, 10 morti e 56 feriti, Kiev: uccisi 3 bambini. Zuppi in missione a Mosca - Arrestato un residente di Kramatorsk: avrebbe passato informazioni a Mosca per l'attacco - Arrestato un residente di Kramatorsk: avrebbe passato informazioni RaiNews

Il presidente della Lituania Gitanas Nauseda è oggi in visita a Kiev. Lo riferisce l'ufficio stampa di Nauseda. Il leader lituano ...Il presidente della Cei è a Mosca per tentare una strada di pace; tre settimane fa era a Kiev. Bombardato ristorante a Kramatorsk, almeno 8 ...