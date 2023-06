Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,49% a 67,37 dollari al barile. . 28 giugno 2023In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 6 punti ( - 0,02%), quelli sullo S&P 500 cedono 8,50 punti ( - 0,19%), quelli sul Nasdaq sono indi 55,25 punti ( - 0,37%). IlWti al ...Il Dj cresce mentre lo S&P 500 e soprattutto il Nasdaq restano in lieveper la debolezza dei ... Tra le materie prime i prezzi delsalgono di pochi punti percentuali, al pari del gas. Al ...

Il petrolio è in calo a New York a 67,37 dollari - Economia Agenzia ANSA

Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,49% a 67,37 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...L’inflazione frena in giugno, con prezzi che restano invariati rispetto a maggio e che registrano un incremento medio del 6,4% sullo stesso mese del 2022. È la prima volta da due anni che i prezzi non ...