Il Pd in allarme | dubbi su Schlein anche tra i fedelissimi di AreaDem

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sì, è vero, la sconfitta molisana in casa dem era data per molto probabile. Ma quello che ha colto totalmente impreparati i dirigenti del Partito democratico è stato il totale tracollo dei Cinque stelle. Al Nazareno erano convinti che andando alle elezioni con un loro candidato, per giunta sindaco di Campobasso, il M5s avrebbe subito una flessione rispetto alle precedenti regionali (31 per cento) e persino rispetto alle politiche (24 per cento) ma che precipitassero giù in questo modo nel Pd non lo immaginava nessuno. E questa volta Ellynon può dire che lei non c’era, perché gli accordi con i Cinque stelle in Molise sono stati perfezionati sotto la sua gestione. Certo, qualcuno l’aveva avvisata che candidare il sindaco di un comune dove il Pd era all’opposizione forse non rappresentava una scelta saggia. Ma la segretaria era (ed è) convinta che l’accordo con ...