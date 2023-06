Il Papa | “Si spendono soldi per fabbricare armi e non per produrre pasti | che ingiustizia”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Città del Vaticano – “L’è la grande povertà nel mondo. Sipere non per… Ma non c’è santità se, in un modo o nell’altro, non c’è la cura per i poveri, per i bisognosi, per coloro che sono un po’ al margine della società”.Francesco torna in piazza San Pietro per la sua prima Udienza generale dopo il ricovero al Policlinico Gemelli. Il Pontefice è arrivato a bordo della-mobile dopo aver effettuato alcuni giri tra i fedeli. “Dobbiamo avere un po’ di pazienza con questo caldo, grazie per essere venuti con questo sole”, dice il Santo Padre salutando le migliaia di fedeli presenti. Bergoglio, continuando il ciclo di catechesi su “La passione per l’evangelizzazione: lo ...

Oggi sisoldi per le armi, e non per il cibo. Non c'è santità senza cura per i poveri, i ... e questo richiede sapienza, pazienza e carità da parte di ogni insegnante" ha proseguito il. "...Nel giorno in cui il cardinal Zuppi è a Mosca per la missione di pace,Francesco fa un nuovo riferimento allo spreco di denaro per le armi. I poveri sono al centro ... Sii soldi per le ...ha ribadito ila proposito di una caratteristica essenziale dello zelo apostolico di Mary ... Sisoldi per le armi, e non per il cibo. Non c'è santità senza cura per i poveri, i bisognosi ...

Nel giorno in cui il cardinal Zuppi è a Mosca per la missione di pace, Papa Francesco fa un nuovo riferimento allo spreco di denaro per le armi. I poveri sono al centro perché "sono coloro che attiran ...