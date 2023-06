“Il nonno più generoso del mondo” Il regalo pazzesco per la nipotina Marina | milioni di euro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Uomo diventaper la prima volta, ilper lalascia senza parole. Una nascita rappresenta sempre il momento più significativo per una famiglia e questo accade per tutti, nonni compresi. La storia è quella di un uomo multi-milionario che per l’occasione della nascita della primanon ha certo esitato a fare unche supera ogni aspettativa. E la piccola neonata, che ancora non può comprendere il valore del, si ritrova fin da piccolissima milionaria. Ecco cosa è successo.rende milionaria laappena nata. La storia ha dell’incredibile e vede come protagonisti il multi-milionario inglese Barrie Drewitt-Barlow e la, data alla luce dalla figlia ...