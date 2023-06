«Il Newcastle non riesce a credere di aver preso Tonali per soli 60 milioni» Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La prospettiva è importante. Una parte della critica in Italia ha accolto il passaggio dialper 80di euro come “esagerato”. In Inghilterra invece il prezzo, per i quotidiani più accreditati, è di 52di sterline (quindi circa 60di euro), ma soprattutto è considerato un affarone. Ilscrive di “eccitazione vertiginosa quando ilsi è reso conto di essere in grado di ingaggiare un centrocampista di livello mondiale per52di sterline, circa la metà del prezzo per cui si trasferirà Declan Rice del West Ham”. Ilracconta il “vortice di attività che ha portato a casa un giocatore che nessuno pensava sarebbe stato in grado di ottenere. Una ...