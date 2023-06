Il Napoli insiste per Samardzic | l’Udinese fissa il prezzo

Anche ilè interessato al calciatore che ha una clausola rescissoria di 40milioni. ore 14:02 - Tra Arsenal e West Ham manca solo l'accordo sulle modalità di pagamento per Rice L'Arsenal è ...... ma poiché non ci sono certezze che l'attaccante nigeriano delpossa trasferirsi a Parigi, ... Il Psg non molla la presa:nel tentativo di convincere Kane. L'obiettivo è avere un nove.Pronta la contromossa del presidente del, Aureilio De Laurentiis: il nuovo stipendio del roccioso difensore senegalese (che ha rinnovato la scorsa estate) potrebbe salire fino a 6 milioni. A ...

Calciomercato, il Napoli insiste per Gabri Veiga del Celta Vigo Sky Sport

ROMA – La stagione d’esordio in Serie A di Rasmus Hojlund non è passata sotto traccia: i grandi club hanno potuto apprezzare le doti realizzative, e non solo, del 20enne danese reduce da 9 gol segnati ...Luciano Moggi, ex dirigente, parla della situazione attuale del Napoli e delle insistenti voci di calciomercato. Vendere Tonali è la cosa peggiore che potesse capitare. Moggi ha poi sottolineato l’imp ...