Il Napoli è l’unica squadra italiana nella top10 delle rose di Transfermarkt

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In attesa dell’inizio ufficiale del calciomercato,ha stilato la classifica35 squadre del mondo con lepiù preziose. Iltra le prime dieci. Scopriamo il posizionamentosquadre italiane. All’ultimo posto c’è la Roma, con il valore di 309,9 milioni, -48 milioni rispetto allo scorso anno. Segue l’Atalanta al 32° posto con 320,3 milioni. La Juventus scivola al 23° posto, perdendo 96 milioni rispetto al 2022, con un valore di rosa attuale pari a 424,6 milioni. Milan e Inter viaggiano a braccetto, rispettivamente al 14° e 13° posto; i rossoneri guadagnano quasi 20 milioni in più, con un valore totale di 542,3 milioni, mentre la rosa dei cugini ora vale 556,4 milioni. Il, campione d’Italia ...

europea si trova al settimo posto: Massachusetts ... il Politecnico di Milano è la prima in Italia, a seguire la Sapienza e'... Università diFederico II. 349. Università di Pisa. 358. ...... lavorerà sul "modello" , ovvero cercando di allestire una ...'attaccante danese Rasmus Hojlund, per età e costo, ha le ... Non sarà la suamossa. Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot e il ...... prima tra le università del Sud, la Federico II di. Ad ... che ha ridotto'importanza del rapporto docenti - studenti, ... Stanford, Imperial College di Londra, ETH di Zurigo (europea), ...