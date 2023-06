Il morso del coniglio | la recensione del film horror con Sarah Snook

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il: Ildel, 2023. Regia: Daina Reid. Cast:, Lily LaTorre. Genere:, thriller. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima su Netflix in lingua originale. Trama:è una giovane madre che nasconde un doloroso passato: la sua vita prenderà una piega estremamente inquietante quando la figlia Mia inizia a dichiarare di essere la sua sorella minore, scomparsa quando era ancora bambina. Il rapporto madre – figlio è tra gli spunti più utilizzati, sia tra i classici che nel cinema più recente, nel genere. L’estremizzazione dell’amore che una madre prova per i suoi figli può scaturire in situazioni inaspettatamente terrificanti, in cui tanto l’adulto come il bambino possono ...

L'AQUILA - Il Comune è responsabile sotto il profilo civile se un cittadino vieneda un cane randagio. Lo ribadisce una sentenzagiudice di pace dell'Aquila che ha condannato l'ente a risarcire una donna I. T. la quale alcuni anni fa fu azzannata da un cane a un ...Come nel caso - l'ennesimo - de Ilconiglio , thriller psicologico diretto da Daina Reid e disponibile nel catalogo Netflix , dopo essere stato presentato al Sundance Film Festival. Lo ...Ilconiglio , il nuovo misterioso film di Netflix diretto da una delle registe di The Handmaid's Tale, sbarca in streaming a partire da oggi 28 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al ...

Il morso del coniglio, la recensione: un thriller psicologico che resta ... Movieplayer

Il morso del coniglio è un film con Sarah Snook (Succession) diretto da Daina Reid. Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Quando sua figlia Mia compie ...Il film: Il morso del coniglio, 2023. Regia: Daina Reid. Cast: Sarah Snook, Lily LaTorre. Genere: Horror, thriller. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima su Netflix in lingua ...