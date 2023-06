Il ministro Lollobrigida dichiari guerra all' italian sounding

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Buongiorno, con grande rammarico leggo che nel 2022 il danno subito per la contraffazione dei prodotti made in Italy ci è costato fra i 70 ed i 130 miliardi di euro oltre al danno erariale per IVA, Ires, Irpef e contributi previdenziali non versati. Uno dei tanti danni provocato dai prodotti contraffatti (ovviamente molto scadenti) è che si avvalgono dell'(ossia di parole, di immagini, di riferimenti geografici e, a volte, impressa sulla confezione la nostra Bandieraa). Soldi alle aziende e pubblicità-martello all' Segui su affari.it

Ilintervenendo all'introduzione della serata alla presenza dell'Ambasciatrice dell'Italia, Mariangela Zappia, ha detto: 'Siamo qui per portare avanti una competizione che vedrà ...... del segretario generale Vincenzo Gesmundo e del Direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli assieme aldell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco, che ha voluto ...Una coincidenza con la sovranità non solo agricola, declamata dalFrancesco, ma indice di una opposizione a tutto l'impianto del New Deal, con il quale la destra europea non è ...

Il ministro Francesco Lollobrigida è davvero andato in America a dire agli Americani che possiamo insegnargli come ... Dissapore

Buongiorno Ministro Lollobrigida, con grande rammarico leggo che nel 2022 il danno subito per la contraffazione dei prodotti made in Italy ci è costato ...È stato pubblicato il decreto con le modalità di accesso ai Fondi per la Promozioni nei Paesi Terzi del'Ocm Vino. Ecco come funziona.