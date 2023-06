Il Milan non si ferma a Loftus Cheek | in arrivo altri due colpi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) E’ definitivamente decollato ìl mercato dei rossoneri dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Assicuratosi dal Chelsea il centrocampistaper sostituire proprio l’azzurro, ilnon sie mette nel mirinodue inforzi. ILNON SI: PRIMA LOFUTUS, POI PULISIC E ROMEROnon sarà l’unico nuovo innesto a disposizione di mister Pioli per il suo centrocampo. La partenza di Tonali e l’infortunio di Bennacer costringono la dirigenza rossonera a lavorare ancora in entrata. Nel frattempo, è definitivamente conclusa la trattativa per il possente mediano del Chelsea, classe’ 96, fortemente voluto perche’ capace di agire sia da trequartista che da mezz’ala. Il costo ...

Marottavuole partecipare ad aste al rialzo e ha offerto 25 milioni più Mulattieri al Sassuolo, che vorrebbe incassare 35 - 40 milioni dalla cessione della mezzala.e Juve sono defilate in ...Alfonsino , società quotata su Euronext Growthe attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni,... "sarà soltanto una piattaforma utile ad ...... holding di partecipazioni quotata al mercato Euronext, ha rinnovato la nomina di Nunzio ... Il CdA ha inoltre conferito alcune delegheesecutive al presidente Raffaele Borriello. Il board ha ...

Cerruti: "Stranamente per il Milan non è mai apparso il nome del fortissimo 22enne svizzero Zeki... Milan News

Tra i profili più seguiti dal Milan per l'attacco c'è sicuramente Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham: come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri lo ...Tre anni fa non ci avrebbe creduto nessuno ... battuto il record di Ismaël Bennacer, acquistato dal Milan nel 2019 per oltre 17 milioni. Il club toscano continua quindi nel solco della linea tracciata ...