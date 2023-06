(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il meccanismo europeo di stabilità MES-European Stability Mechanism è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della UE nel 2012. L’avvio era previsto per il 2013 poi la turbolenza finanziaria ha portato alla sua adozione un anno prima. La sua funzione è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanea difficoltà nel finanziarsi sul mercato. Il MES è guidato da un Consiglio dei Governatori composto da 19 ministri delle finanze dell’area euro. Ha un capitale sottoscritto pari 708,8 mld di cui 80,5 sono stati versati e la sua capacità di prestito ammonta a 500 mld. L’Italia partecipa al capitale del MES per 125,3 mld versandone oltre 14. L’esempio della Grecia Il MES attenua, malamente, i rischi di contagio connessi con eventuali crisi ...

... Calenda o Renzi Faraone o Meloni Ilinvece rimane sempre lì, un po'di pietradi pietra, un po' cavallo di Troia e fa paura, ma una paura così grande che per evitare di ...La finanza è di fatto ildi pietra, una figura incombente e muta ma determinante nel ... L'esempio della Grecia è stato devastante perché l e risorse delgirate alla Grecia invece di ...Il secondodi pietra sono gli equilibri di maggioranza nel governo Meloni, cioè i ...di gabinetto del ministro Giorgetti (Lega ma in quota tecnici) con cui si dice che ' la ratifica del...

Il MES ed il convitato di pietra: il perché di un no Teleborsa

A guardare sempre la televisione, come capita a me, spesso ci si annoia ma si ricordano cose che a tanti sfuggono. Per esempio, da quando si è tornati a parlare insistentemente di Mes a me torna in me ...Ci sono alcune parole chiave che aiutano a leggere lo stato dell’arte della maggioranza Meloni dopo il bilaterale di ...