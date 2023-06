Il “mee too” degli omosessuali Kevin Spacey in tribunale a Londra per molestie | “Sono innocente”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si è aperto a, in sua presenza, il processo a carico dell’attore statunitenseper le aggressioni sessuali che avrebbe commesso tra il 2001 e il 2013 su quattro uomini .si è dichiarato non colpevole per tutti i 12 capi d’accusa a suo carico, venuti alla luce sulla scia del movimento Me Too. L’attore è arrivato con i suoi avvocati più di due ore prima dell’inizio dell’udienza. Vestito in abito blu e cravatta chiara,ha salutato rapidamente le decine di giornalisti presenti prima di entrare in aula. La prima mattinata dell’udienza, presso la Southwark Crown Court a sud di, è stata dedicata alla selezione dei giurati e alla definizione dei dettagli procedurali. Il giudice ha anche illustrato tutti i capi d’accusa contro il ...

