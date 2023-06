Il Manchester United ha dato un nuovo impulso alla caccia all’attaccante | nonostante il Bayern Monaco abbia fatto offerte per Harry Kane | rapporto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il linkfine dell’articolo. Ilsta dando la prioritàfirma di un attaccante in questa finestra di mercato estiva, cone Rasmus Hojlund entrambi pubblicizzati come potenziali arrivi all’Old Trafford. E mentre ilha offerto 70 milioni di euro più add-on per, come riportato da L’AtleticoIlha effettivamente ricevuto una spinta nella ricerca di unmarcatore. Con solo un anno rimanente sul suo attuale ...

Ilpunterà dritto su André Onana: ne è sicuro Fabrizio Ravanelli, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlayL'Inter tra nuovi arrivi e partenze: ne ha parlato Fabrizio Ravanelli ...Il francese puntava a un triennale da 10 milioni netti, ma ilnon ha accettato: da qui la decisione di restare a Torino, dove guadagnerà 8 milioni l'...con la Juventus dopo che loha ...Commenta per primo Emergono curiosi retroscena in Inghilterra in merito al futuro della porta del, che finiscono per toccare direttamente l'Inter ed André Onana. Il portiere camerunese, reduce da una grande stagione in maglia nerazzurra soprattutto in Champions League, è una ...

CALCIOMERCATO - Rabiot resta alla Juventus come scelta di cuore Il francese si è trovato bene in bianconero e, tutto sommato, le condizioni del nuovo contratto ...Il giornalista Carlo Laudisa, su Gazzetta.it ha rivelato un retroscena legato al contatto tra Rabiot e il Manchester United. "Mamma Veronique ha chiesto un contratto triennale da 10 ...