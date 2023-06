Il Leonardo da Vinci premiato di nuovo miglior aeroporto d' Europa

È in un clima di festa che si è celebrato oggi aldail riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell' "Airport Council International" (ACI) " associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo " ...A; alla denuncia di GILLET Albert, le indagini conseguenti all'arresto del belga GILLET Albert, trovato il 3 maggio 1980 all'aeroportodadi Roma, in possesso di chilogrammi 8 di ...Sorgerà all'aeroportoDadi Fiumicino il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo mai costruito in un aeroporto europeo. A realizzarlo Enel X, a seguito dell'aggiudicazione di una gara pubblica ...

L'aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Fiumicino è il migliore d'Europa Dire

È in un clima di festa che si è celebrato oggi al Leonardo da Vinci il riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell' "Airport ...È in un clima di festa che si è celebrato oggi al Leonardo da Vinci il riconoscimento 'Best Airport Awards 2023' da parte dell’Airport Council International (ACI) – associazione internazionale di cate ...