Il gruppo Wagner ha un lungo rapporto con la disinformazione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Di Anna Toniolo Il 24 giugno 2023 il capo delparamilitare russoYevgeny Prigozhin ha lanciato una sfida al presidente russo Vladimir Putin penetrando con le sue milizie in territorio russo, dopo mesi di critiche nei confronti delle istituzioni militari russe. La marcia dei mercenari dellaverso Mosca è stata arrestata già nella serata del giorno in cui è iniziata e Prigozhin ha annunciato il dietrofront e il rientro dei miliziani nei loro campi base, fermandosi a 200 chilometri dalla capitale «per evitare spargimenti di sangue» nel Paese. Sulcircolano da tempo non solo notizie false, ma anche imprecise o parziali, che hanno contribuito a creare un ritratto distorto di questo attore che negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione dei media ...

Alcuni membri del gruppo di mercenari russi Wagner rimangono in Ucraina, ma l'esercito ucraino ritiene che la situazione nel nord del Paese sia sotto controllo. A sostenerlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in ...

