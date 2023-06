Sempre più boom. Iltorna al Foro Italico con la parata di stelle del BNL Major Premier, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, e una sfida da far tremare i polsi: riempire niente meno che il ...'Tanta commozione esoddisfazione per l'ottima riuscita della manifestazione. Una serata emozionante per ... allaCantera Pianto Romano, per aver vinto il torneo LeagueMarsala con ...Il, com'è noto, è parte dellafamiglia della Federazione Tennis (FITP) che ogni anno bandisce un concorso per diventare istruttore federale e maestro anche disu base regionale. ...

Il grande padel torna al Foro Italico: al via a luglio il Bnl Major Premier Padel La Gazzetta dello Sport

Sempre più boom. Il grande padel torna al Foro Italico con la parata di stelle del BNL Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, e una sfida da far tremare i polsi: riempire ...MONTEPULCIANO. Sport, aggregazione e divertimento in ricordo di Fabrizio Contemori, sono gli elementi del Primo Torneo di Padel delle contrade del Organizzato dallo Spadel – Padel Club di Acquaviva di ...